РЖАКА

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В аптеке. - У вас есть эти… Ну, как их? Ну, которые ипотеку придумали…

В аптеке. - У вас есть эти… Ну, как их? Ну, которые ипотеку придумали…

Два ковбоя едут по прерии. Вдруг слышат: женский голос зовет на помощь. Подъезжают, видят — к кактусу привязана красивая девушка и говорит:— Мужики, отвяжите, а?— А чем платить—то будешь?— Натурой.

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