Владелец автосалона раскрыл, как водители убивают мотор, проверяя уровень масла

Проверка масла, фото: njcar.ru Возможно ли, чтобы обычная проверка уровня масла превратилась в настоящий кошмар для двигателя автомобиля? Владелец автосалона по продаже подержанных машин рассказал в интервью порталу njcar.
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