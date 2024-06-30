Во Владимире утверждены новые правила работы платных парковок

В выходные деньги за парковку брать не будут.Новые правила работы платных парковок утверждены во Владимире, по решению городской администрации по выходным они будут открыты для бесплатного использования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Устрашающая акция ВКС" над Чёрным морем: Лётчики избавились от БПЛА США. Экипаж МиГ представлен к госнаградам – источник
- Удар "Искандера" - эшелон с американской военной техникой в щепки. Даже разгрузить не успели
- Возмездие Америке за Севастополь. Военный эксперт поставил условие Минобороны: "За кровь платят кровью"
Свежие комментарии