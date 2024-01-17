UBS повысил планку роста S&P 500 в 2024-м году

Аналитики швейцарского банка UBS отвергают сценарий рецессии американской экономики в 2024-м году. Они даже повысили оценку роста индекса S&P 500, несмотря на провальное начало года и свидетельства об отсрочке перехода к мягкой монетарной политики со стороны ФРС.