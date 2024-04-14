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Журавель об увольнении Абаскаля: «Логично, но с опозданием. «Спартак» получил еще один потерянный сезон. Гильермо развратили доверием, а он поплыл под прессингом»

Испанский специалист возглавлял московский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

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