Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 25 сентября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром, 25 сентября. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах находится более миллиона машин, что на 2% больше средних значений для этого времени суток.
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