«Это фиаско»: избиение ветерана СВО в Забайкалье

Герман Арутюнов

Да что тут воздух колебать? Уде давно, наверное, и на камерах где-то эти "патриоты" засветились, да и по свидетельствам очевидцев можно составить портреты этих проукров. Ну, фотографии крупным планом в газетах и на ТВ, поездка журналистов по семьям и работам, где эта публика жила и работала. И обязательно вывод - как формируется такой человек и в каком окружении? Вот это приведет к нужным выводам, и тогда будем думать, что делать, какие упущения, что нам надо менять, чтобы исключить появление таких микроколлективов в нашем обществе.