Медвежий угол

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«Это фиаско»: избиение ветерана СВО в Забайкалье

«Это фиаско»: избиение ветерана СВО в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил пострадавшего ветерана СВО Михаила Трескина.

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Комментарии
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Ирина Черепанова
Это позорище, сколько по России таких ублюдков? А наши правоохранители отсиживаются.
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8 час.
Юлия Кахичко
Да не для некоторых, для многих .
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7 час.
Герман Арутюнов
Да что тут воздух колебать? Уде давно, наверное, и на камерах где-то эти &quot;патриоты&quot; засветились, да и по свидетельствам очевидцев можно составить портреты этих проукров. Ну, фотографии крупным планом в газетах и на ТВ, поездка журналистов по семьям и работам, где эта публика жила и работала. И обязательно вывод - как формируется такой человек и в каком окружении? Вот это приведет к нужным выводам, и тогда будем думать, что делать, какие упущения, что нам надо менять, чтобы исключить появление таких микроколлективов в нашем обществе.
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6 час.

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