Дрон с солнечными панелями может летать без возвращения на базу вечно

Специалисты из Университета им. Иоганна Кеплера разработали чрезвычайно легкие и гибкие фотоэлементы из перовскита, полупроводникового материала, который привлекает к себе все больше внимания в области солнечной энергетики.
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