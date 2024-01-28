«Это был настоящий кошмар, пока их доставали»: как спасатели вызволяют животных

Вызволение животных из беды — очень трогательное направление в работе служб спасения, и хэппи-энд всегда делает счастливыми не только хозяев питомцев, но и самих спасателей и всех, кто болел душой за зверюшку.
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