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«Это был настоящий кошмар, пока их доставали»: как спасатели вызволяют животных

«Это был настоящий кошмар, пока их доставали»: как спасатели вызволяют животных

Вызволение животных из беды — очень трогательное направление в работе служб спасения, и хэппи-энд всегда делает счастливыми не только хозяев питомцев, но и самих спасателей и всех, кто болел душой за зверюшку.

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