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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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SHAMAN объяснил, почему патриоты могут пользоваться западной техникой

SHAMAN объяснил, почему патриоты могут пользоваться западной техникой

По его словам, создатели гаджетов могли вдохновляться российскими творцами Российский певец SHAMAN, известный также под своим настоящим именем Ярослав Дронов, в ответ на критику в свой адрес за использование иностранных технологий призвал своих недоброжелателей задуматься о том, что вдохновляло создателей этой техники.

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