SHAMAN объяснил, почему патриоты могут пользоваться западной техникой

По его словам, создатели гаджетов могли вдохновляться российскими творцами Российский певец SHAMAN, известный также под своим настоящим именем Ярослав Дронов, в ответ на критику в свой адрес за использование иностранных технологий призвал своих недоброжелателей задуматься о том, что вдохновляло создателей этой техники.