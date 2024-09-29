SHAMAN объяснил, почему патриоты могут пользоваться западной техникой

По его словам, создатели гаджетов могли вдохновляться российскими творцами Российский певец SHAMAN, известный также под своим настоящим именем Ярослав Дронов, в ответ на критику в свой адрес за использование иностранных технологий призвал своих недоброжелателей задуматься о том, что вдохновляло создателей этой техники.
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