Валиеву CAS дисквалифицировал на 4 года за нарушение антидопинговых правил Ирэн ОрлонскаяПо информации, опубликованной на веб-сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), Камила Валиева, фигуристка из Российской Федерации, была официально признана виновной в нарушении антидопинговых правил и ей была наложена дисквалификация на протяжении четырех лет.