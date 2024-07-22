12 интересных фактов на разные темы, которыми поделились любознательные интернет-пользователи

Новая информация не только расширяет наш кругозор, но и может пригодится нам в повседневной жизни. Люди со всего мира открывают для себя вещи, которые, безусловно, будут полезны другим, и любезно делятся ими в интернете.
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