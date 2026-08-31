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Царьград

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Пётр Ян рассказал о перестрелке после матча в Мексике

Пётр Ян рассказал о перестрелке после матча в Мексике

Чемпион UFC Пётр Ян рассказал, как его поездка на открытие Чемпионата мира по футболу в Мексике обернулась попаданием в перестрелку.

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