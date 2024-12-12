В России оценили план Трампа по урегулированию конфликта и дали ему совет

Россия благосклонна к предложениям по завершению украинского конфликта, в частности от Соединенных Штатов, но при этом они должны исходить из интересов РФ, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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