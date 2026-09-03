В Калужской области раскрыто убийство жителя Обнинска, совершённое в 2013 году

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области во взаимодействии со следователями регионального СУ СК России и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых убийстве, совершённом более 13 лет назад.