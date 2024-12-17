Эксперты Роспотребнадзора: томатный и свекольный соки относятся к лучшим напиткам для сердца

Эксперты Роспотребнадзора назвали наиболее полезные для работы сердечно-сосудистой системы напитки. Томатный и свекольный соки относятся к лучшим напиткам для сердца, о чем напомнили в санитарном ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии