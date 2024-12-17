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Эксперты Роспотребнадзора: томатный и свекольный соки относятся к лучшим напиткам для сердца

Эксперты Роспотребнадзора: томатный и свекольный соки относятся к лучшим напиткам для сердца

Эксперты Роспотребнадзора назвали наиболее полезные для работы сердечно-сосудистой системы напитки. Томатный и свекольный соки относятся к лучшим напиткам для сердца, о чем напомнили в санитарном ведомстве.

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