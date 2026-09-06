Сила в правде
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Сила в правде

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Под Краматорском вскрыли советские катакомбы: почему город не возьмут за неделю

Под Краматорском вскрыли советские катакомбы: почему город не возьмут за неделю

Под Краматорском работает не набор укрытий, а целый подземный город на советских заводах: склады, госпитали, ремонт техники и сборка БПЛА.

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