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Европа закачала в хранилища рекордный объем газа по итогам мая

Европа закачала в хранилища рекордный объем газа по итогам мая

Заполнение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в мае достигло рекордных уровней не только для этого месяца, но и стало максимальным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2011 года, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

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