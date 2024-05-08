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«Хорошего отдыха». «Боруссия» обратилась к «ПСЖ» с отсылкой к твиту парижан после прохода «Барсы»

«Хорошего отдыха». «Боруссия» обратилась к «ПСЖ» с отсылкой к твиту парижан после прохода «Барсы»

После вчерашней победы «Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Холанда после победы в 1/8 ЛЧ, написав: «Как хорошее вино ».

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