Чтобы выглядеть моложе, нельзя использовать волшебное зелье, но есть хорошая новость: сила на самом деле внутри вас, пишет портал Eat This! Not that! C помощью нескольких простых настроек своего распорядка дня вы сможете стать тем человеком, который, по мнению всех, отлично выглядит для своего возраста .