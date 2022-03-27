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Команда Тутберидзе: «Поздравляем Мориса Квителашвили, занявшего 4-е место на чемпионате мира 2022 года, с достойным катанием»

Команда Тутберидзе: «Поздравляем Мориса Квителашвили, занявшего 4-е место на чемпионате мира 2022 года, с достойным катанием»

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил грузинского фигуриста Мориса Квителашвили с 4-м местом на чемпионате мира в Монпелье.

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