The Future Of Volkswagen? Submitted by Thomas Kolbe On Thursday evening, Volkswagen’s Supervisory Board unanimously approved the company’s “Future Plan 2030.
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