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Назарбаев об экс-президенте тайского бокса РК Масимове: «Разве Иисус знал, что Иуда — предатель?»

Первый президент РК Нурсултан Назарбаев прокомментировал расследование в отношении бывшего руководителя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова.

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