«Не договориться, а договариваться»: почему сделка по Украине сейчас не нужна никому

До 3 ноября России, Украине и США в некотором смысле выгодно не договориться, а договариваться. Такую точку зрения озвучивает политолог Юрий Баранчик.
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