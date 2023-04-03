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Ольга Рапунцель о том, как Дмитренко поздравил дочь с 5-летием: «Арестовал все мои счета через суд»

Ольга Рапунцель о том, как Дмитренко поздравил дочь с 5-летием: «Арестовал все мои счета через суд»

Недавно старшей дочери Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко исполнилось 5 лет. Однако на празднике не было отца девочки — из-за судебных разбирательств он игнорирует существование наследниц.

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