Новичок «Зенита» заявил о намерении побить рекорд Халка

Новичок петербургского «Зенита» Артур Гимарайнс заявил о своем желании превзойти успехи соотечественника Халка в петербургской команде.
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