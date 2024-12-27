В новогодние каникулы ГАИ меняет график работы в Челябинской области

Южноуральцам рассказали, как будут работать регистрационные подразделения ГАИ в новогодние каникулы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в предстоящие выходные и праздничные дни регистрационные подразделения меняют устоявшийся график работы.
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