В новогодние каникулы ГАИ меняет график работы в Челябинской области

Южноуральцам рассказали, как будут работать регистрационные подразделения ГАИ в новогодние каникулы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в предстоящие выходные и праздничные дни регистрационные подразделения меняют устоявшийся график работы.