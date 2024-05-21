В Нижегородской области стартовал отбор проектов на получение грантов в сфере агропромышленного комплекса

В Нижегородской области стартовал отбор проектов в области сельского хозяйства на получение грантов. Отбор проходит сразу по трем направлениям - грант "Агропрогресс", гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов и развитие семейной фермы.