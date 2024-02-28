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Закон, порядок, государство

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Сотрудники омской Госавтоинспекции помогли семье с ребенком, у которой на продуваемой ветром трассе сломался автомобиль

В адрес УМВД России по Омской области со словами благодарности обратилась омичка Надежда, сообщившая, что в ночь с 23 на 24 февраля на загородной трассе ее семье оказал помощь экипаж ДПС.

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