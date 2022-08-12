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Дмитрий Рашевский: «Сейчас стараюсь лучше играть в обороне. Это моя самая главная проблема»

Дмитрий Рашевский назвал своей главной проблемой игру в обороне.  Нападающий «Динамо» прокомментировал победу над «Северсталью» (5:4) на турнире в Уфе.

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