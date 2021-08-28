Краткая история США без прикрас

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКраткая история США без прикрасПостарался уложить двести пятьдесят лет в пару страниц текста.Вроде получилось весьма наглядноhttps://jpgazeta.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьElzmaximir elzmaximirИменно поэтому бандерлоги и прижились в Укропии. Человеко ненавистническая демократия и воскресила фашизм в Украине. Полмира изнасиловала, и уничтожила. А мы все - американская демократия, цивилизация. Самое поганое ведро с помоями за лужей.ВВВладимир ВитковскийГрамотно по-русски НА украине...Комментировать
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