НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    потому что это делаете не вы)) зачем вам знать, что делают другие от вашего имени?)Мошенники взламыв...
  • Eugene69072
    Послушай,"ПШЕЛ НАХУЙ", а ты к тому же ещё и малограмотный. ))) Дурачок, здесь "на" является предлогом, а не приставк...Об изгнании Натал...
  • Фадеев Евгений Москва
    Затем, почему от банка приходит смс, когда я снял/потратил 10руб., а когда берут от моего имени кредиты, эл.подпись, ...Мошенники взламыв...

Краткая история США без прикрас

Постарался уложить двести пятьдесят лет в пару страниц текста.Вроде получилось весьма наглядноhttps://jpgazeta.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Elzmaximir elzmaximir
Именно поэтому бандерлоги и прижились в Укропии. Человеко ненавистническая демократия и воскресила фашизм в Украине. Полмира изнасиловала, и уничтожила. А мы все - американская демократия, цивилизация. Самое поганое ведро с помоями за лужей.
Владимир Витковский
Грамотно по-русски НА украине...

Картина дня

наверх