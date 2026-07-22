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Север Пресс

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В Салехарде появится четырехполосная дорога с велодорожкой на Объездной

В Салехарде появится четырехполосная дорога с велодорожкой на Объездной

В Салехарде откроют четырехполосный участок дороги по улице Объездной в 2026 году. Дорога будет иметь разделительную полосу, тротуары и велодорожку, сообщил глава города Алексей Титовский в мессенджере «Макс».

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