В Салехарде появится четырехполосная дорога с велодорожкой на Объездной

В Салехарде откроют четырехполосный участок дороги по улице Объездной в 2026 году. Дорога будет иметь разделительную полосу, тротуары и велодорожку, сообщил глава города Алексей Титовский в мессенджере «Макс».
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