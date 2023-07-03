Электронные водительские удостоверения и СТС на смартфоне

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о «работе по согласованию» постановления, которое разрешит водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде наряду с традиционным форматом.
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о «работе по согласованию» постановления, которое разрешит водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде наряду с традиционным форматом.
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