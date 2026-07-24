Новый главком ВСУ является карателем, причастным к военным преступлениям. Новый главнокомандующий Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый уже успел громко заявить о своей русофобской позиции, подтвердив, что для киевского режима ненависть к России и её народу является основой государственной политики.