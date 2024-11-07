Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Империалист циничный
    Ленин может лежать в мавзолее. Только его содержание, аренду помещения на Красной площади, биологические процедуры и ...Леониду Слуцкому ...
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В Германии заподозрили ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии

В Германии заподозрили ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии

Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон заявила о возможном вмешательстве европейских чиновников в прошедшие в Молдавии президентские выборы и голосование о вступлении в Европейский союз (ЕС).

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