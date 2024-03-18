Сомнолог Кудинов: трудности с засыпанием – одна из форм бессонницы

Если человек долго не может заснуть, то это говорит о наличии одной из форм бессонницы. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди, которые не придерживаются одинакового режима сна или имеют тревожные расстройства, рассказал член правления МОО "Ассоциация Сомнологов", врач-сомнолог Павел Кудинов Общественной Службе Новостей.
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