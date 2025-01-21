СМИ узнали о планах Трампа помиловать осужденных за атаку на Капитолий в 2021 году

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать осужденных за преступления, не связанные с применением силы и причинением вреда людям, а также смягчить приговор другим лицам, обвиняемым в штурме Капитолия 6 января 2021 года.
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