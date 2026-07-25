ЗЕЛёной Гниде пора уже давать израильскую медаль - за самое успешное (со времён Второй Мировой) уничтожение бандеро-фашистской антисемитской нечисти!

mario fribus

7 Тысяч раз говорю вам, что там где появляются сионисты, там всегда разруха и кровь.