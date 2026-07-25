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"Разнесли вдребезги": в Киеве такого не ожидали. Зеленский признал провал

"Разнесли вдребезги": в Киеве такого не ожидали. Зеленский признал провал

Киев — В пятницу Россия нанесла по Украине сокрушительный удар. Баллистические ракеты разнесли вдребезги выставку военной промышленности под Киевом в ходе редкой дневной атаки.

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Комментарии
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Ураганов Иван
Почаще устраивайте выставки,они очень нам нравятся!😂😂😂😂
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1 м.
Юрий Золотарев
ЗЕЛёной Гниде пора уже давать израильскую медаль - за самое успешное (со времён Второй Мировой) уничтожение бандеро-фашистской антисемитской нечисти!
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1 м.
mario fribus
7 Тысяч раз говорю вам, что там где появляются сионисты, там всегда разруха и кровь.
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1 м.