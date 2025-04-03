Жителю Алтайского края дали 12 лет "строгача" за финансирование террористов

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Жителя города Бийска Алтайского края приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он финансировал террористов, сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ.
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