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Жителю Алтайского края дали 12 лет "строгача" за финансирование террористов

Жителю Алтайского края дали 12 лет "строгача" за финансирование террористов

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Жителя города Бийска Алтайского края приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он финансировал террористов, сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ.

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