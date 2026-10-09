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Австралия пойдёт по пути техники безопасности: регулировать будут не список угроз, а качество процесса управления рисками ИИ

Австралия пойдёт по пути техники безопасности: регулировать будут не список угроз, а качество процесса управления рисками ИИ

Правительство представило контуры законодательства о стандартах ИИ-безопасности. Компании обяжут самостоятельно выявлять, тестировать и документировать риски Помощник министра Австралии Эндрю Чарльтон 8 октября в Сиднее представил контуры подхода страны к регулированию сильнейших моделей искусственного интеллекта.

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