Австралия пойдёт по пути техники безопасности: регулировать будут не список угроз, а качество процесса управления рисками ИИ

Правительство представило контуры законодательства о стандартах ИИ-безопасности. Компании обяжут самостоятельно выявлять, тестировать и документировать риски Помощник министра Австралии Эндрю Чарльтон 8 октября в Сиднее представил контуры подхода страны к регулированию сильнейших моделей искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым