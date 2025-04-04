В Казани стартовал молодежный день форума «Энергопром-2025»

Автор: Александр ХевронинВыставка «Энергопром» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Молодежный день Татарстанского международного форума «Энергопром» стартовал сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо».
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