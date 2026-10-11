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test mazurok

2 подписчика

❌ Предприятие закрылось, а документы о работе нужны: где их искать Директор Государственного архива Республики Крым новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко сообщила, что при ликвидации предприятие обязано передать документы на хранение в архив.

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