❌ Предприятие закрылось, а документы о работе нужны: где их искать Директор Государственного архива Республики Крым новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко сообщила, что при ликвидации предприятие обязано передать документы на хранение в архив.
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