World Nineball Tour утвердил условия квалификации на Reyes Cup и Mosconi Cup в 2026 году

Гонка продолжается: определены условия автоматической квалификации на два крупнейших командных турнира по бильярду Reyes Cup и Mosconi Cup 2026 года, сообщает wnt World Nineball Tour утвердил условия квалификции на крупные турниры по бильярду (фото: WNT)World Nineball Tour рад сообщить об официальных отборочных этапах для двух наиболее значимых командных турниров в этом виде спорта.