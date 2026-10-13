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Царьград

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Житель Чусового украл 30 шпал на 70 тысяч ради гаража

Житель Чусового украл 30 шпал на 70 тысяч ради гаража

В Чусовом завершено расследование дела 35-летнего местного жителя, который в июне вывез с территории у железной дороги 30 шпал стоимостью более 70 тысяч рублей, чтобы построить на даче гараж и сарай.

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