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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry провели анализ DLSS 4 и сделали выводы Сначала стоит отметить, что DLSS 4 ...

Digital Foundry провели анализ DLSS 4 и сделали выводы Сначала стоит отметить, что DLSS 4 ...

Digital Foundry провели анализ DLSS 4 и сделали выводыСначала стоит отметить, что DLSS 4 в играх за пределами Cyberpunk 2077 в данный момент является продуктом переноса DLL-файлов из последней, а потому результаты работы технологии могут быть не оптимальными, но Digital Foundry провели свое тестирование не только в “Киберпанке”, но еще и в Alan Wake 2.

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