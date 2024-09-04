Психолог Бирарова: ночью люди чаще делают необдуманные покупки

Ночной шопоголизм наносит больший ущерб для кошелька, чем дневной. Причина — в гормоне мелатонине, рассказала социальный психолог, нейрокоуч, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова.
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