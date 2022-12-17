Президент Сербии: «Буду болеть за Марокко в игре за 3-е место. Это наши братья по правам: у них проблемы с Западной Сахарой, они не признают Косово никогда»

Президент Сербии: «Буду болеть за Марокко в игре за 3-е место. Это наши братья по правам: у них проблемы с Западной Сахарой, они не признают Косово никогда»

Президент Сербии рассказал, за кого будет болеть в матче за 3-е место на ЧМ-2022. «Не знаю, за кого я буду болеть в финале, но я знаю, кого я буду поддерживать в игре за третье место – Марокко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх