Хозяйки прыгают от счастья – получили рецепт чудо-раствора: смешайте уксус, соду и йод – про другие средства забудете Ольга БезродняяХозяйки открыли чудо-раствор, который помогает легко очищать кафель и сантехнику.
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