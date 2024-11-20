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В Армавире осудили водителя грузовика, по вине которого погибли два человека

В Армавире осудили водителя грузовика, по вине которого погибли два человека

В Армавире осудили водителя грузовика, по вине которого погибли два человекаВ Армавире вынесли приговор 60-летнему водителю грузовика, по вине которого погибли два человека и ещё трое серьёзно пострадали.

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