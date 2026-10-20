ТРОПА. ВОСХОЖДЕНИЕ. Часть 4 ИНИЦИАЦИЯ Поставленная нами Цель важна до мелочей, нами представляемых, чтобы, придя к ней, мы не задумываясь и не сравнивая, поняли и ощутили - это мое! Четкое описание цели помогает выстроить путь к ней - чтобы не отвлекаться на неважное и не главное.
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